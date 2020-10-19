لهذا السبب احتفل جوجل بالموسيقار فريد الاطرش

فريد الاطرش

احتفى مؤشر البحث العالمي جوجل بالموسيقار العربي فريد الأطرش، وذلك احتفالا بميلاده، الذي يوافق 19 اكتوبر من 1910، وكان يعتبر مدرسة موسيقية فريدة من نوعها.

وأحتل فريد الأطرش مكانة كبيرة بين مطربي الوطن العربي، فقد كان يمتلك صوت لا ينافسه أحد به، فضلاً عن موهبته الفذه في التمثيل، حيث قدم 31 فيلما سينمائيا كان بطلها جميعا وقد أنتجت هذه الأفلام في الفترة الممتدة من السنة 1941 حتى السنة 1975.

فريد الأطرش لم يكن مطرباً فحسب بل كان ملحناً وممثلاً ومنتج ومؤلف سينمائي.

ولد الفنان الراحل في سوريا لعائلة ملكية فقد كانت والدته الأميرة والمطربة علياء المنذر ووالده كان احمد زعماء جبل الدروز.

وعندما توفى والده تأثر فريد الأطرش كثيراً ووقتها قرر الانتقال الي القاهرة مع والدته وشقيقه فؤاد وشقيقته الفنانة والمطربة اسمهان، ولم يكن انتقالهم للقاهرة بمحض الصدفة فقد تعمد فعل ذلك هرباً من الفرنسيين الذين طاردوه وعائلته الذين كانوا يريدون الانتقام من والده الذي كان مناضلاً ضدهم.

بعد وصوله مصر التحق بمعهد الموسيقى، وعمل في محل لبيع الأقمشة وتوزيع الإعلانات، حتى يستطيع توفير المال اللازم للانفاق على نفسه وأسرته، ثم التحق كعازف للعود بفرقة بديعة مصابني، وهناك لفت الأنظار إليه كعازف ثم مطرب، وذاع صيته حتى وصل إلى الإذاعة المصرية وقدم أغنيته الأولى «ياريتنى طير» والتى لاقت نجاحًا كبيرًا، وبدأ بعدها الدخول في عالم التلحين الموسيقى.

وبعدها شارك الأطرش في عام 1941 في فيلم «انتصار الشباب» ثم قدم بعده عددًا من الأفلام مثل «شهر العسل» و«بلبل أفندي» وثم دخل عالم التأليف السينمائى عام 1955 بتأليف قصة فيلم «قصة حبي» والذى أنتجه أيضًا.

اشتهر الفنان الراحل بحبه لنادى الزمالك وسط أصدقائه الأهلاوية، وأصيب بأزمة قلبية عام 1974 تم نقله إلى مستشفى الحايل في بيروت على اثرها، وتوفى هناك عن عمر 64 عامًا، وقد احتفل جوجل بعيد ميلاده الـ 110 تخليداً لمشواره الفني.