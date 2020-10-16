لن تصدق .. وصية الفنان الراحل محمود ياسين يرويها نجله

الجمعة، 16-10-2020
10:40 ص
إيمان هاني
نعي عمرو محمود ياسين
، نجل الفنان الراحل
محمود ياسين
، والده ، قائلا : "بعزي كل جمهور الفنان محمود ياسين
بالوطن العربي
كله، وبشكر كل الناس وكل الجهات إللي شاركتنا العزاء".
وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة تليفونية
مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية
"القاهرة والناس"، قائلا : "والدى يحظى باهتمام كبير من كل اخوانتا
المصريين".
وتابع: "بعتبر كل مصر هو أخ لنا اليوم
بسبب المساندة الجبارة التي قاموا بها بعيدًا عن المجاملة، بسبب ترك محترم قام به والدي
من أعماله الفنية".
وواصل حديثه : "محمود ياسين
كان عارف
يعني إيه هو فنان، وكان بيمثل بلده، وكان يهتم بأن يظهر في أفضل صورة بدون أي ادعاء؛
لأن هذه هي طبيعته، والدي من مدينة بورسعيد".
وعن وصية الراحل، قال: "والدي لم يترك
وصية محددة، ولكن دائمًا ما كان يوصينا بأمور متعلقة بالإخلاص في كل شيء".