لن تصدق.. أول رد من أحمد زاهر على انتشار الفيديو الذي انفعل به

الثلاثاء، 13-10-2020
04:38 م
المصريون
انتشر بالأمس مقطع فيديو لتكريم الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى
حيث حصل زاهر
على افضل ممثل لعام 2020 من مهرجان همسة الدولي
، كما حصلت ليلى على افضل ممثلة
شابة من نفس المهرجان.
وفي مقطع الفيديو انفعل احمد زاهر على بعض المعجبين الذين يرغبون في
التصوير مع ابنته ليلى، وبدا منفعلاً كثيراً لما حدث بعد انتهاء المهرجان.
وفي أول رد له عن ما حدث صرح الفنان أحمد زاهر في حديثه لـ
"المصريون" أنه فوجىء بأشخاص ليس لهم علاقة بالمهرجان وليسوا من
الصحافة، وإن هذا المقطع كان في نهاية ما حدث فمن قبله بحوالي 10 دقائق كانوا هؤلاء يحاولون الإقتراب من
"ليلى" ويحاول هو ابعادهم، حتى حاول إحداهما التصوير معها ويضع يده
عليها وهو ما جعلني انفعل لهذا الحد.
وأردف "ليس معنى إنها فنانة أن يباح للجمهور الاقتراب منها بهذا الشكل
الغير مرغوب به، خاصة انها كانت تسير مع ابوها وليس الفنان فأنا أولا واخيرا أب
وراجل أرفض الإقتراب من ابنتي بهذا الشكل الغير لائق، فهؤلاء كانت اشكالهم غريبة
للغاية ويحاول كل منهم (التلزيق) بشكل سخيف وهو ما جعلني أنفعل وارفض الإقتراب من
إبنتي او مني، فقد فاض بي الكيل".
وتابع: أنا أحب كل جمهوري وأكن له كل الأحترام والتقدير وأحب أن اتصور مع
كل الأشخاص واظن إن هذا كان واضحا في مقطع الفيديو لكن أن تتجاوز حدودك فلابد أن أقف
لاقول لا لن اسمح بذلك تماما، ليلى ابنتي وفنانة محترمة، وللأسف هناك عقول مريضه
تتخيل إن الفنانة يمكنها أن تفعل اي شىء ولكن هي لن تسمح بذلك وكذلك انا لم أتهاون
عن اي شخص يسىء لأبنتي كأب قبل أن أكون فنان .
يشار إلي إن الفنان أحمد زاهر قد حقق نجاحاً كبيرا من خلال فيلمه
"الزنزانة7" الذي يشارك في بطولته مع الفنان نضال الشافعي ويعرض في دور
السينما.