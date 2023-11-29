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لن تتوقع.. ماذا يحدث في جسمك بعد تناول الفول على الإفطار؟

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فول
الأربعاء، 29-11-2023 01:09 م


تناول الفول في وجبة الأفطار من العادات الشائعة التي يميل إليها العديد من الأشخاص وغالبًا ما يحرصون عليها بشكل يومي، نظرًا لمذاقه اللذيذ.
لذا في السطور التالية، سوف نتعرف على تأثير تناول الفول على الصحة يوميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthiersteps.

تعزز المناعة

الفول مصدرًا غذائيًا مليئًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة المناعة وتجعله أكثر قوة لمحاربة الأمراض، كما يحتوي على الزنك الذي يعمل على تطوير وظيفة خلايا الدم البيضاء وإنتاج الأجسام المضادة.

مصدر جيد للألياف

تناول الفول يوفر الألياف اللازمة التي يحتاجها الجسم، التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإصابة بعسر الهضم والإمساك.

تنظيم السكر في الدم

يحتوي الفول على النشا المقاوم، وهو عبارة عن نوع من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم، وثبت أنها تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بعد الوجبات وتعزيز مستويات الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، قد يحسن النشا المقاوم صحة الأمعاء عن طريق تعزيز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء.

يمكنهم تعزيز صحة العظام

يعد الفول غني بفيتامين ك، الذي يعتبر هام لصحة العظام، كما أنها مصدر جيد لـ النحاس والمنغنيز، ولها أهميتها في تكوين العظام، كما يحتوي الفول على فيتويستروغنز وهو هرمون الاستروجين الطبيعي، والذي ثبت أنه يحمي من هشاشة العظام.

يخفض نسبة الكولسترول

يتميز الفول بمحتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان في الماء، التي تمثل أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية.

وتساعد الألياف القابلة للذوبان في الماء على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرتها الكبيرة على خفض الكوليسترول الضار بالدم، وتخفض الألياف القابلة للذوبان في الماء الكوليسترول عن طريق منع امتصاصه في مجرى الدم.

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