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لن تتخيل.. ماذا يحدث في جسمك عند تناول البلح الأسمر بالسمن البلدي

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بلح بالسمن
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Teads
السبت، 07-01-2023 09:48 ص

كشفت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن مزيج البلح الأسود بالسمن البلدي من الأكلات المصرية القديمة ذات قيمة غذائية كبيرة.

وأشارت شعير، إلى فوائد مزيج البلح الأسود بالسمن البلدي وتشمل:

1. إمداد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها.

2. يحتوي البلح الأسمر على كمية من البوتاسيوم، والحديد، والزنك.

3. يحتوي على بعض المواد التي تعمل على تقوية قدرة الجهاز المناعي.

4. كما أن السمن البلدي مصدر جيد للكالسيوم، وفيتامينات أ ،د، ك.

5. يساهم هذا المزيج في زيادة الأملاح المعدنية المهمة للجسم.
 

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