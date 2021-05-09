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لم يكن يعاني من أي شيء.. الكشف عن سبب وفاة عادل التويجري

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عادل التويجري
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الأحد، 09-05-2021 04:37 م المصريون

تسبب رحيل الإعلامي السعودي عادل التويجري في حالة من الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.
وعقب الإعلان عن خبر وفاة الناقد الرياضي البارز عادل التويجري، أمس السبت، عن عمر يناهز 40 عاما، تسائل مغردون عن سبب وفاة التويجري.
وأكد نشطاء سعوديون ووسائل إعلام محلية أن عادل التويجري توفي بشكل مفاجئ، إثر أزمة قلبية، موضحة أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية لكنه فارق الحياة.
وقال محمد آل جاسم التميمي في تغريدة على تويتر "عادل التويجري في ذمة الله إثر سكتة قلبية الله يغفرله ويتجاوز عنه، شاب بصحته وعافيته انتقل إلى جوار ربه تصغر والله في عيونا هالدنيا ونعوذ بالله من موت الفجأة ونسأل الله أن يرحمنا برحمته".
وكتب فهد بن سعد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على تويتر "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر للأستاذ عادل التويجري وأسكنه فسيح جناتك.. وألهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان".
وكان آخر ظهور للإعلامي عادل التويجري، أول أمس الجمعة،  في برنامج "الدوري مع وليد" والذي علق خلاله على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.
ونعى الإعلامي الشهير وليد الفراج الفقيد قائلا "عظم الله أجري فيك.. البقاء لله .. رحل اليوم اخي وصديقي ورفيقي عادل التويجري ليلة 27 رمضان وقبل التوجه إلى العمرة".
 

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