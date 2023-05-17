"لم يعاشرها".. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجآت صادمة





قالت هايدي فضالي محامية ريم طارق زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش، إنها كانت تعاني من عدوى على الرحم من الممكن أن تعطل الحمل.

وأضافت محامية ريم طارق، في تصريحات تليفزيونية، إن حسن شاكوش، كان كثيرًا يعاير ريم بزوجها الأول، وبأن زوجها نقل إليها أمراضًا، وكان أهلها يرفضون أن تتركه طوال عام ونصف العام.

وتابعت محامية ريم طارق قائلة: "حسن قال في التحقيقات إنه معاشرش ريم، علشان كدا مكانش يعرف هي مدام ولا آنسة، ودا مش صحيح بدليل أن أخته راحت معاها للدكتورة عشان تتأكد إنها سليمة صحيًا وما فيش حاجة تمنع الحمل".

وأكدت هايدي الفضالي، أن موكلتها لم تكن بنت الجيران كما أدعى شاكوش، وأنه كان يبحث عن زوجة وأن أصدقاء مشتركين هم من رشحوها له وهو يعلم جيدا ظروفها وأنها كانت متزوجة من قبل، وأنها كانت محافظة للغاية كما طلب ولكن لم تقف مكتوفة الأيدي أمام علاقاته الكثيرة.

وتابعت هايدي فضالي: بيقول إنه ميعرفش إنها متجوزة قبل كتب الكتاب، دا طلب منها ورق كتير أوي واخد البيانات وراح للمأذون، ومكتبش مؤخر الصداق المتفق عليه مع مأذون غير اللي ظهر في الفيديو المنتشر .. إلى يعتبر خطبة إشهار".

وأكدت المحامية أن موكلتها لم تلجأ للقضاء إلا بعد وقوعها ضحية لتهديدات شقيق شاكوش، وأن زوجها السابق كان مديونا لوالدها بمبالغ كثيرة.