لم يحضر أحد من نجوم الرياضة.. مرتضى منصور ينهار في جنازة شقيقته

توافد المئات من أهالي قرية بشالوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على المسجد الكبير بالقرية لأداء صلاة الجنازة على شقيقة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، والتي وافتها المنية متأثرة بإصابتها إثر حادث مروري.

وانهار مرتضى منصور بالبكاء لحظة وصول جثمان شقيقته "دعاء" إلى المسجد يرافقه نجله أحمد، ووحيد نجل شقيقته وسط عدد كبير من أقاربه.

كان رئيس نادى الزمالك السابق، أعلن وفاة شقيقته داخل أحد المستشفيات أثناء محاولات إنقاذها، متأثرة بتعرضها لحادث سير في شارع أحمد عرابي بمدينة الجيزة.

وكشف مرتضى منصور، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن جنازة شقيقته الراحلة تشيع ظهر اليوم من المسجد الكبير بقرية بشالوش بمدينة ميت غمر بالدقهلية، مسقط رأس العائلة، ويتم دفنها في مدافن الأسرة بالقرية.

وتابع: "يقام سرادقان للعزاء الأول اليوم الثلاثاء، في قرية بشالوش، ويقام العزاء الثاني في مسجد عمر مكرم بالقاهرة مساء الخميس المقبل، ادعوا معي واقرأوا الفاتحة على روح الفقيدة وصبرنا يا رب على فراقها".