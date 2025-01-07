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"لم يتمالك أعصابه بعدما رأى سيارته أم 20 مليون حصل فيها كده"..إحالة محمد سامي للمحاكمة الجنائية

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الثلاثاء، 07-01-2025 02:15 م

 

 

قررت نيابة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة  إحالة المخرج محمد سامي، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإصابته، فضلا عن السب والقذف.

 

وفي شهر يوليو الماضي كانت قد استدعت النيابة، المخرج سامي، لسماع أقواله في اتهام مدير مركز صيانة للسيارات، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات به، فضلا عن سبه وقذفه.

 

بدأت الحكاية عندما ذهب سامي إلى أحد مراكز الصيانة بالشيخ زايد لعمل طبقة حماية لسيارته الجديدة، لحماية سيارته التي يصل سعرها إلى 20 مليون جنيه من الخدوش.

 

وترك المخرج السيارة عدة أيام بالمركز وسافر إلى منطقة الساحل الشمالي لحين الانتهاء منها، إلا أنه فوجئ أثناء استلام السيارة بوجود خدوش بها، وبعض الأتربة والأوساخ أسفل الطبقة التي وضعها عمال المركز على السيارة.

 

انفجر المخرج غضبا، وطلب مقابلة مدير المركز ليشتد النقاش بينهما ويتحول إلى مشادة كلامية واشتباك بالأيدي.

 

غادر سامي المركز وتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرا ضد مدير المركز اتهمه بإتلاف سيارته الفارهة، ليتحول المحضر بعدها إلى النيابة التي بدورها استدعت مدير المركز للتحقيق.

 

وفي أقواله، اتهم مدير المركز المخرج الشهير بالتعدي عليه بالضرب.

 

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