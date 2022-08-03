لم تكن في المشرحة.. الكشف عن هوية مصور فيديو جثمان نيرة أشرف

الأربعاء، 03-08-2022
03:02 م
عقب تداول فيديو لجثمان الطالبة الراحلة نيرة أشرف
، يعرض الإصابات التي تعرضت لها، سادت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتهاك حرمة الموت، تساءل الجميع، عن حقيقة هذا الفيديو، ومن الشخص الذى قام بتصوير الجثة.
وقال خالد عبد الرحمن، محامى الراحلة نيرة أشرف
، إن الفيديو المسرب لـ طالبة المنصورة من داخل المشرحة
، تم تصويره بطوارئ مستشفى المنصورة، وأن الفيديو انتشر بعد الحادثة بـ 24 ساعة، الفيديو حقيقي، وأنه قام بتحذير مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، من عدم تسريب الفيديو بعد تصويره، معلقًا: "قولت له هقدم بلاغ فى جميع الطاقم الطبي حالة تسريب الفيديو".
وأضاف محامى الراحلة نيرة أشرف
، طالبة المنصورة خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تقدم بشكوي لـ المحامى العام لـ نيابات المنصورة، أن المتهم بتصوير نيرة، ممرضة من المستشفى التى استقبلت الراحلة، وأن هذا الفيديو موجود لدى النيابة، وأن الفيديو يوضح أن الاعتداء كان حادًا.
ولفت إلى أن الفيديو يوضح أن نيرة قتلت من الخلف، وهناك خلع لـ فقرات بالعنق.
وقد أعلنت أسرة نيرة أشرف
ضحية حادث المنصورة، عن أول تحرك لها عقب انتشار فيديو لابنتهم داخل مشرحة
مستشفيات المنصورة الدولي عن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية بالتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ، ضد مسرب الفيديو على مواقع السوشيال ميديا فيس بوك ، الأمر الذي أصاب أفراد أسرة بصدمة معنوية ونفسية جراء مشاهدتهم للمشاهد التمثيل وكشف عورات ابنتهم عقب قتلها علي يد زميلها الطالب محمد عادل
والذي حكم عليه بتأييد حكم الإعدام عقب مثوله أمام محكمة جنايات المنصورة .