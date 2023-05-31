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لم تتمالك نفسها.. مذيعة العربية تدخل في نوبة ضحك على الهواء لسبب غريب!

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سارة الدندراوي
الأربعاء، 31-05-2023 08:47 ص

 

دخلت مذيعة قناة العربية "سارة دندراوي " في نوبة من الضحك على الهواء، خلال تقديم إحدى حلقات برنامجها " تفاعلكم " وحديث ضيف الحلقة عن " تجنيد المخلوقات البحرية " وعملها مع الاستخبارات .

 

تجنيد الحيتان

 

وسلطت إحدى حلقات برنامج " تفاعلكم " الضوء حول تجنيد الحيتان ، عقب مشاهدة حوت بالقرب من السواحل السويدية ، وانتشار أخبار بأنه مٌجند من قبل الاستخبارات الروسية .

 

وقال محلل عسكري خلال مداخلة للبرنامج :" إن تجنيد الحيتان علم قائم بذاته ، فحينما استطاع الإنسان عن طريق مراكز البحوث العلمية ، وأجهزة الاستخبارات ، في تطويع أنواع كثيرة من الحيتان والدلافين وأسد البحر والطيور أيضا استطاعوا تدريبها على القيام بمهام تجسسية ، وأيضا بمهام انتحارية .

 

وعبرت الإعلامية سارة عن استغرابها من استخدام المخلوقات البحرية في عمليات التجسس ، قائلة وهي تضحك " أنت ذكرت تقريبا جميع أنواع الحيوانات تحت البحر .. إيش هو هذا ؟ " .

 

أسماك التونة والهامور لا يتم تجنيدها

 

وأجابها المحلل العسكري ، بعض أنواع الأسماك ليست مشمولة ، خاصة أسماك التونة وأسماك الهامور التي نرغب بتناولها .

 

وأضاف: أن الاتحاد السوفيتي كان لديه مراكز أبحاث بخصوص تجنيد الدلافين والفقمات وتسخيرها لأعمال التجسس والأعمال الانتحارية .

 

مذيعة العربية تسخر من تجنيد المخلوقات البحرية

 

وأردف: هذه الحيوانات آمنة وأمينة وكتومة ولا تدلي بمعلومات عن من جندها ، لتقاطعه "سارة" وهي لم تتمالك نفسها من الضحك : " ياأستاذ محمد هذه حيوانات طبعا ما راح تدلي بمعلومات .. يعني إيش هيعذبوه يعترف مع أول كف هيقول بشتغل للروس مثلا .. غصب عنها أمينة ". وتابعت سارة بسخرية " هل صحيح يستخدمون الفقمة في التجسس لأن شكلها كسول مرة ".

 

فانهى الضيف حديثه قائلا : " ما أدليت به حقائق وحقائق موثقة ".

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