لم تتمالك نفسها.. مذيعة العربية تدخل في نوبة ضحك على الهواء لسبب غريب!

دخلت مذيعة قناة
العربية "سارة دندراوي " في نوبة من الضحك على الهواء، خلال تقديم إحدى
حلقات برنامجها " تفاعلكم " وحديث ضيف الحلقة عن " تجنيد المخلوقات
البحرية " وعملها مع الاستخبارات .
تجنيد الحيتان
وسلطت إحدى
حلقات برنامج " تفاعلكم " الضوء حول تجنيد الحيتان ، عقب مشاهدة حوت
بالقرب من السواحل السويدية ، وانتشار أخبار بأنه مٌجند من قبل الاستخبارات
الروسية
.
وقال محلل عسكري
خلال مداخلة للبرنامج :" إن تجنيد الحيتان علم قائم بذاته ، فحينما استطاع
الإنسان عن طريق مراكز البحوث العلمية ، وأجهزة الاستخبارات ، في تطويع أنواع
كثيرة من الحيتان والدلافين وأسد البحر والطيور أيضا استطاعوا تدريبها على القيام
بمهام تجسسية ، وأيضا بمهام انتحارية .
وعبرت الإعلامية
سارة عن استغرابها من استخدام المخلوقات البحرية في عمليات التجسس ، قائلة وهي
تضحك " أنت ذكرت تقريبا جميع أنواع الحيوانات تحت البحر .. إيش هو هذا ؟ " .
أسماك التونة
والهامور لا يتم تجنيدها
وأجابها المحلل
العسكري ، بعض أنواع الأسماك ليست مشمولة ، خاصة أسماك التونة وأسماك الهامور التي
نرغب بتناولها
.
وأضاف: أن
الاتحاد السوفيتي كان لديه مراكز أبحاث بخصوص تجنيد الدلافين والفقمات وتسخيرها
لأعمال التجسس والأعمال الانتحارية .
مذيعة العربية
تسخر من تجنيد المخلوقات البحرية
وأردف: هذه
الحيوانات آمنة وأمينة وكتومة ولا تدلي بمعلومات عن من جندها ، لتقاطعه
"سارة" وهي لم تتمالك نفسها من الضحك : " ياأستاذ محمد هذه حيوانات
طبعا ما راح تدلي بمعلومات .. يعني إيش هيعذبوه يعترف مع أول كف هيقول بشتغل للروس
مثلا .. غصب عنها أمينة ". وتابعت سارة بسخرية " هل صحيح يستخدمون
الفقمة في التجسس لأن شكلها كسول مرة ".
فانهى الضيف
حديثه قائلا : " ما أدليت به حقائق وحقائق موثقة ".