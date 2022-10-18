لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبدالوهاب.. ما السبب؟
لميس الحديدي
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الثلاثاء، 18-10-202210:35 ص
هاجمت الإعلامية لميس الحديدي عائلة الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد الكشف عن
ملابسات إيداعها بإحدى مصحات الصحة النفسية.
وقالت لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي يبث عبر قناة
"أون" الفضائية: "كل الناس في مصر والعالم العربي، تحب شيرين
عبدالوهاب وتخاف عليها، الإدمان مثل أي مرض".
وتابعت: "صحيح نلوم المريض عليه لكن نساعده ونحميه، وأسرة شيرين قالت
إنها نقلتها عنوة للمستشفى لأنها كانت تتعاطى المخدرات، وطليقها حسام حبيب يحضها
على ذلك، وهذه التصريحات فيها تشهير أكثر من الحماية".
وواصلت لميس الحديدي حديثها قائلة: "إذا كانت شيرين مريضة بالإدمان
وتتعاطى المخدرات، دور الأسرة الحماية وعدم التشهير، وإقناع المريض بالعلاج، وليس
دور الأسرة التشهير، شيرين لديها بنات لا أعرف كيف يتعامل البنات في المدرسة بعد
هذه التصريحات".
وأكدت والدة شيرين عبدالوهاب في أول ظهور إعلامي لها مع عمرو أديب عبر
برنامج "الحكاية"، أنها طلبت من ابنها محمد عبدالوهاب أن يضع شقيقته
داخل المستشفى لكي تتعالج، مشيرة إلى أن شيرين عقب حفلتها الأخيرة تشاجرت مع
أسرتها بالكامل ومع بناتها من أجل حسام حبيب وعودتها له وهو ما جعلها تطلب من
شقيقها وضعها داخل المستشفى لكى تعود لحالتها الطبيعية.
وقام محمد عبدالوهاب شقيق شيرين بمداخلة هاتفية لنفس البرنامج قدم فيها نفس
رواية والدته وأوضح أنه اضطر أن يحتجز شقيقته داخل أحد المستشفيات الكبرى، حتى
ينقذها من إدمان الممنوعات، مشيرا إلى أنه أخذ لجنة خاصة من المستشفى حتى يأخذ
شقيقته شيرين من شقتها للمستشفى لإنقاذها.