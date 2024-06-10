لميس الحديدي تعلن عن إصابتها بالسرطان





تحل الإعلامية لميس الحديدي ضيفة على برنامج منا وفينا، والذي ينتمي إلى نوعية برامج البودكاست، ومذاع عبر قناة المشهد.

إصابة لميس الحديدي بالسرطان

وكشفت لميس الحديدي خلال برومو برنامج “منا وفينا” عن إخفائها إصابتها بمرض السرطان، قائلة: “لما بيجيلك السرطان بتبقي عايزة تستخبي”.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمع بينها وبين الإعلامية لميس الحديدى من حفل زفاف شقيقة المخرج محمد سامى.

وظهرت الإعلامية لميس الحديدي، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان سوارية باللون ازرق المطرز بالفضي مكشوف الاكتاف .

ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الفضى وهو ما تماشي مع إطلالتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج المناسب وتركت شعرها منسدلا .