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لميس الحديدي تصدم الجميع بالكشف عن عمرها الحقيقي

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لميس الحديدي تصدم الجميع بالكشف عن عمرها الحقيقي

15-02-22-273781571
لميس الحديدي
Native
Teads
الثلاثاء، 01-03-2022 09:34 ص

أعربت الاعلامية لميس الحديدي خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة" ، أن سن المرأة ليس معياراً للحكم عليها، كما موضوع التقييم حسب السن لا ينطبق على الرجال في مجتمعنا كذلك هذا الامر يجب ان يسري على النساء، اذ لا يجوز تقييم النساء حسب السن.
وكشفت الحديدي انها تجاوزت سن الخمسين وأن هذا الامر لا يشكل موضوع خجل بالنسبة اليها وقالت ان شكلها لم يتغير بل تعتبر انها ما زالت تحتفظ بمظهر لائق رغم تقدمها في السن.
وكانت خصصت الاعلامية فقرة نسائية في برنامجها لمن تجاوزن سن الخمسين.
وحلت النساء اللواتي تجاوزن سن الخمسين ضيفات على البرنامج ليروين تجاربهن معتبرين ان السن مجرد رقم.
 

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