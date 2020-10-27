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لميس الحديدي: الرئيس يؤكد دوماً عدم تفريط مصر في حقوقها المائية

الإعلامية لميس الحديدي
لميس الحديدي
 
الثلاثاء، 27-10-2020 12:47 ص
علقت الاعلامية لميس الحديدي على عودة مفاوضات سد النهضة غداً قائلة "بعد جمود  شهرين من  المفاوضات تعود وتسأنف غداً .
وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة "المذاع على شاشة " ON" أن المفاوضات تنطلق  بمشاركة وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي  مشيرة إلى أن وزير الخارجية  السفير سامح شكري قد لايشارك في الجولة لارتباطه سابقاً بالسفر للخارج  
وتسائلت  "هل  تأخذنا هذه الجولة لاتفاق ؟ خاصة بعد جدل تصريحات  الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي أدلى بها الجمعة  واثارت الجدل مشيرة إلى أن مصر لم تتحدث  على الاطلاق لا على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي  عن تهديدات بإستخدام القوة في حل أزمة سد النهضة ".
وأكملت قائلة" بالعكس القيادة السياسية المصرية في كافة المحافل كانت هادئة  منضبطة في تصريحاتها ومتمسكة بالهدوء وهدوء النفس بشكل فوق المعتاد وكل التصريحات  كانت منضبطة رغم تأكيد الرئيس السيسي مراراً وتكراراً أن مسألة  سد النهضة مسألة حياة أو موت  وأن مصر لن تفرط في حقوقها المائية"
 

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