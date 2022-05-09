لملاك دار وسكن مصر.. 7 ممنوعات تهدد بسحب الوحدة منها منشر الغسيل

الإثنين، 09-05-2022
10:33 ص
أصدرت هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تعليمات مهمة
لملاك مشروعي دار مصر
وسكن مصر
بالقاهرة الجديدة.
وحذر جهاز مدينة
القاهرة الجديدة، من فرض غرامات مالية على الوحدة المخالفة، مع الإلزام برد الشيء
إلى أصله، مشددًا على سحب الوحدة
حال عدم الامتثال.وجاءت التعليمات على النحو
التالي:
1- ممنوع إجراء
أي تعديلات على الواجهات الأمامية والخلفية والجانبية للعمارات.
2- ممنوع تبليط
حوائط بلكونة الصالة أو بلكونة الغرفة بالسيراميك أو أي مادة اخرى أو تغيير لونها.
3- ممنوع عمل
مناشر بالواجهات الأمامية والخلفية.
4- ممنوع تركيب
ستائر في البلكونات.
5- ممنوع تقفيل
البلكونات بأي قواطع من أي نوع.
6- ممنوع تغيير
الأماكن المخصصة لحوامل التكييفات.
7- ممنوع تدليه
أسلاك وتوصيلات (الدش) على الوجهات.
وأشار جهاز
القاهرة الجديدة إلى أنه في حالة فعل أي من الممنوعات السابق ذكرها سيقوم الجهاز
بفرض غرامة مالية على الوحدة المخالفة مع إلزام مالك الوحدة وإعادة الشيء لأصله.كما
شددت الجهاز على أنه في حالة عدم الامتثال سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب
الوحدة وفقا لشروط التعاقد.