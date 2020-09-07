لمدة أسبوع .. تحذير عام من الأرصاد للمواطنين

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الإثنين، 07-09-2020 02:01 م إيمان هاني

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص سقوط الأمطار ستقل على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر الفترة المقبلة، قائلة :" الموجة مستمرة حتى نهاية الأسبوع".

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، بأن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية على القاهرة والوجه البحري، ولكن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة وهو ما يزيد من شعورنا بحرارة الطقس.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الصعيد تأثر بشكل محدود بالأمطار الغزيرة المتساقطة على سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تم غلق عدة طرق.

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