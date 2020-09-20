لماذا نجت الطيور وانقرضت الديناصورات من كويكب ضرب الأرض قبل 66 مليون سنة؟

الأحد، 20-09-2020
06:08 م
فتحي مجدي
يعتقد علماء الحفريات، أن الطيور
استطاعت البقاء على قيد الحياة في العصر الطباشيري
والباليوجيني، بعد أن ضرب كويكب عملاق ما يعرف الآن بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، مما تسبب في الانقراض المفاجئ لأكثر من 75 في المائة من الأنواع النباتية والحيوانية على الأرض، لأن مناقيرها سمحت لها باقتلاع البذور والمكسرات من الغابات المدمرة.
وقال ديريك لارسون، عالم الحفريات في المتحف الملكي في كولومبيا البريطانية، لمجلة "سميثسونيان"، إن حطام الكويكب "حول الهواء إلى فرن وأشعل حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم"، مما دمر البيئة، وتبع ذلك شتاء تأثير طويل، حيث تم القضاء على ثلاثة أرباع جميع الأنواع، بما فيها الديناصورات
.
ويُعرف هذا الحدث باسم "حدود K-Pg"، حيث يمثل نهاية العصر الطباشيري
وبداية العصر الباليوجيني، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكان الخبراء في حيرة منذ فترة طويلة من سبب تمكن الطيور
- التي تنحدر من مجموعة من الديناصورات
ذات الأرجل المعروفة باسم ثيروodsودات - من البقاء، بينما لم تنجُ الديناصورات
.
أضاف لارسون: "كان هناك الكثير من النقاش حول ما الذي مكن الطيور
الحديثة من النجاة من انقراض K-Pg بينما هلكت مجموعات الطيور
الأخرى والديناصورات
غير الطيرية وحتى التيروصورات".
خلال فترات العصر الطباشيري
، بدأت معظم الطيور
في تكوين مناقير وفقد معظمهم أسنانهم، سمح هذا للحيوانات بالبدء في تغيير نظامها الغذائي، والتقاط الأطعمة الصلبة مثل البذور والمكسرات.
كما سمح لها بتطوير "حوصلات قوية"، يمكنها معالجة تلك الأطعمة الصلبة. في غضون ذلك، استمرت الديناصورات
في تناول الطعام بشكل أساسي على الغطاء النباتي، والذي لم يخدمها جيدًا عندما اصطدم الكويكب.
ومن المفترض الآن أن الطيور
المنقارية تمكنت من البقاء على قيد الحياة في حدود K-Pg، "من خلال التغذية على بذور الغابات المدمرة والانتظار لعقود حتى تبدأ النباتات في العودة".
وقال ريان فيليس عالم التشريح بجامعة لندن للمجلة: "عندما نفكر في فرضيات السمات التي تسمح للطيور بالبقاء على قيد الحياة، علينا أن نأخذ في الحسبان أنها كانت مجرد قطعة صغيرة من التنوع هي التي وصلت إلى الجانب الآخر".
قبل حوالي 65 مليون سنة تم القضاء على الديناصورات
غير الطيرية وتم القضاء على أكثر من نصف الأنواع في العالم. ومهد هذا الانقراض الجماعي الطريق لظهور الثدييات وظهور البشر.
وغالبًا ما يُشار إلى كويكب "تشيككسولوب"، كسبب محتمل لانقراض العصر الطباشيري
والباليوجيني.
وارتطم الكويكب ببحر ضحل فيما يعرف الآن بخليج المكسيك. أطلق التصادم سحابة ضخمة من الغبار والسخام أدت إلى تغير المناخ العالمي، مما أدى إلى القضاء على 75 في المائة من جميع أنواع الحيوانات والنباتات.
يدعي الباحثون، أن السخام الضروري لمثل هذه الكارثة العالمية يمكن أن يأتي فقط من تأثير مباشر على الصخور في المياه الضحلة حول المكسيك، والتي هي غنية بشكل خاص بالهيدروكربونات.
يعتقد الخبراء أنه في غضون 10 ساعات من الاصطدام، ضرب تسونامي هائل ساحل الخليج، تسبب في حدوث زلازل وانهيارات أرضية في مناطق بعيدة مثل الأرجنتين.
الكائنات التي تعيش في ذلك الوقت لم تكن تعاني فقط من الأمواج بل كانت الحرارة أسوأ بكثير.
أثناء التحقيق، وجد الباحثون جزيئات صغيرة من الصخور وغيرها من الحطام التي تم إطلاقها في الهواء عندما تحطم الكويكب. غطت هذه الجسيمات الصغيرة التي تسمى الكريات الكوكب بطبقة سميكة من السخام.
يوضح الخبراء أن فقدان ضوء الشمس تسبب في انهيار كامل في النظام المائي، وذلك لأن قاعدة العوالق النباتية لجميع سلاسل الغذاء المائية تقريبًا قد تم التخلص منها.
ويُعتقد أن أكثر من 180 مليون سنة من التطور التي أوصلت العالم إلى العصر الطباشيري
قد تم تدميرها في أقل من عمر الديناصور ريكس، الذي كان حوالي 20 إلى 30 عامًا.