لماذا لم يحضر الابن الوحيد لـ سمير صبري جنازته أو دفنه؟

سمير صبري وابنه

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شهدت جنازة الفنان الراحل سمير صبري، حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير اللذين حرصوا على مرافقة الجثمان من المستشفى وحتى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لصلاة الجنازة، وبعدها تم نقل الجثمان للاسكندرية ليتم الدفن في مقابر العائلة.

ورغم الحضور الفني الكبير، لكن عدسات المصورين لم تلتقط أي صور لنجل سمير صبري، الذي غاب عن مساندة والده خلال فترة مرضه، وواصل غيابه في الجنازة، الأمر الذي أثار العديد من الشكوك حول علاقته بأبيه.

ربما لا يعلم الكثيرون أن سمير صبري لديه ولد وحيد، اسمه «حسن»، لكنه لم يحضر جنازة والده، إذ يعيش خارج مصر منذ سنوات بعيدة، حيث يعمل «حسن» طبيب أسنان، ويبلغ عمره حوالي 37 عامًا، كما أنه يعيش مع والدته في لندن، ولديه 3 أطفال، هم: «طارق، ونيللي، وفايزة».

علاقة الأب بابنه

أنجب الفنان سمير صبري، ابنه الوحيد من زوجته الإنجليزية مورين، التي عاش معها قصة حب وتزوجها في مرحلة شبابه سرا، حيث استمر الزواج لمدة 4 سنوات، إلا أنه انتهى بسبب رغبة الزوجة في السفر لبريطانيا لكن سمير صبري أصر على تواجده في مصر بسبب حبه للفن، وسمح لها بالعودة لبريطانيا رغم علمه بخبر حملها.

أنجبت مورين في بريطانيا، ولم يأت ابنها حسن إلى مصر ولا مرة وذلك بسبب انشغاله في عمله كطبيب، حيث كون حسن أسرة في بريطانيا فتزوج وأنجب ثلاث أحفاد للفنان سمير صبري هم طارق ونيللي وفايزة وكان يغادر الجد لأحفاده مرتين في العام ليلتقيهم، وبخلاف ذلك لم يتحدث سمير صبري عن عائلته وولده.



سر غياب نجل سمير صبري

أثار غياب حسن سمير صبري عن جنازة والده ومن قبلها غيابه عن دعم أبيه خلال فترة مرضه، العديد من الشكوك بأن ابن الفنان ربما هجر والده ولم يعد يعترف به، إلا أن البعض رجح أنه لم يتمكن من اللحاق بالجنازة نظرا لظروف السفر وانشغاله بالعمل، على أن يحضر العزاء.



