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لماذا قررت النيابة عرض كروان مشاكل على الطب الشرعي؟

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كروان مشاكل
الأربعاء، 06-12-2023 01:08 م


أمرت جهات التحقيق، بعرض التيك توكر أحمد السيد الشهير بـ "كروان مشاكل"، على الطب الشرعي لأخذ عينات لاكتشاف تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وفق أيمن محفوظ محامي المتهم.
جاء ذلك عقب صدور قرار بحبس "كروان مشاكل" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه في واقعة بث فيديو رفقة مذيعة تدعى "إنجي حمادة" داخل مطبخ، يحرض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع.
وقال أيمن محفوظ المحامي، إن الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، تمكنت من القبض على "كروان مشاكل"؛ بعد نشره مقاطع فيديو تحرض على الفسق رفقة "إنجي حمادة"
ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى "سماح. ح" الشهيرة بـ "إنجي حمادة" لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى "أحمد. ع" شهير بـ "كروان مشاكل".
وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على "إنجي حمادة" التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق معها.
كانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها مؤخرا لضبط كروان مشاكل حتى تمكنت من ضبطه في محافظة سوهاج، وترحيله إلى قسط التجمع، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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