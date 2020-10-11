لماذا حرص السيسي على دعم هذا الفنان تحديدًا؟

الأحد، 11-10-2020
03:03 م
الطيب حسين
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي
، على توجيه رسالة دعم للفنان أحمد العوضي.
جاء هذا على خلفية تجسيده شخصية الإرهابي هشام عشماوي بمسلسل الاختيار.
وقال السيسي
خلال الندوة التثقيفية 32 ببقوات المسلحة: "الفكرة عمرها ما تنال منكم كشخصية تتسم بالسلبية والعدوانية والشر"، مضيفًا أن "الفكرة جسدت حالة نجاح الفنان ووصلت إلى الناس بمدى خطورة هؤلاء الأشخاص ودمارهم للبلد".
وأكمل: "لكل من قدموا الصورة القاسية أشكرهم على تأدية الدور وتجسيده بكل ما تعنيه الكلمة، أنتم قدمتم الصورة الحقيقية لهم".