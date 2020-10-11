الأحد 11 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسبب وصف المسلمين بالإرهابيين.. رد قوي من شيخ الأزهر

مستقبل واعد للسعودية في هذا المجال

أمير سعودي يوبخ وزيرة أمريكية بارزة

دولة خليجية تسجل مئات الإصابات بكورونا

الدولار يستفيق ويرتفع أمام الجنيه اليوم الأحد

مفاجأة.. إسرائيل تعلن تحويل100 مليون دولار لـ" حماس"

بالصور.. موظفو نادي الزمالك يتضامنون مع مرتضى منصور

رسالة خاصة من "بن سلمان" لولي عهد الكويت

لا ترتكب جريمة وتفتخر بها في السعودية

لماذا حرص السيسي على دعم هذا الفنان تحديدًا؟

لماذا حرص السيسي على دعم هذا الفنان تحديدًا؟

47359-ندوة-تثقيفية-بحضور-الرئيس-السيسى-(5)
السيسي
 
الأحد، 11-10-2020 03:03 م الطيب حسين
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه رسالة دعم للفنان أحمد العوضي.

جاء هذا على خلفية تجسيده شخصية الإرهابي هشام عشماوي بمسلسل الاختيار.

وقال السيسي خلال الندوة التثقيفية 32 ببقوات المسلحة: "الفكرة عمرها ما تنال منكم كشخصية تتسم بالسلبية والعدوانية والشر"، مضيفًا أن "الفكرة جسدت حالة نجاح الفنان ووصلت إلى الناس بمدى خطورة هؤلاء الأشخاص ودمارهم للبلد".

وأكمل: "لكل من قدموا الصورة القاسية أشكرهم على تأدية الدور وتجسيده بكل ما تعنيه الكلمة، أنتم قدمتم الصورة الحقيقية لهم".
 

إقرأ ايضا

600600p775EDNmainAi-Imam-102

بسبب وصف المسلمين بالإرهابيين.. رد قوي من شيخ الأزهر

147-101119-dollar-egypt-today-wednesday-october-7-2020_700x400

الدولار يستفيق ويرتفع أمام الجنيه اليوم الأحد

صورة-تخيلية-ل-فيروس-كورونا-الجديد-الغامض-coronavirus-2020

دولة خليجية تسجل مئات الإصابات بكورونا

أخبار متعلقة

30-09-20-484477705-300x169

رسالة مكتوبة من أمير الكويت إلى «السيسي»

يييييييييييي

سيادة الرئيس أنقذ ابني.. رسالة مؤثر من والد طفل

السيسي

"السيسي" للأمم المتحدة: نهر النيل شريان الحياة

222

«الأقوى في الجيش».. القوات المسلحة تكشف عن سلاح جديد

السيسي

السيسي يصدر 6 قرارات جديدة عاجلة

FB_IMG_1601389439035

أول تعليق من "السيسي" على وفاة أمير الكويت