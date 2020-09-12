لماذا توقفت تجارب لقاح كورونا؟.. أستاذة فيروسات تجيب

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لقاح كورونا
السبت، 12-09-2020 11:26 م المصريون ـ متابعات
كشفت رضوى شرف، مدرس بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، عن سبب توقف التجارب السريرية بالمرحلة الثالثة للقاح أكسفورد لعلاج فيروس كورونا، وهو أن أحد المتطوعين لتجربة اللقاح ظهر عليه المرض بعد الأعراض العصبية، وعند تشخيصه وجد أنه مصاب بالتهاب في النخاع الشوكي، ولهذا تم وقف التجربة.

وأضافت "شرف" خلال حوارها ببرنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "آخر النهار"، أن التهاب النخاع عادة ما يحدث نتيجة الإصابة بفيروسات مختلفة أو نتيجة إلى التهاب عام في الجسم، وتابعت: من الطبيعي والعادي أن تتوقف التجارب السريرية لمعرفة سبب الإصابة.

وتابعت: التجارب توقفت من أجل دراسة الحالة ومعرفة ما أن كان اللقاح السبب في إصابتها وبالتالي يتم إجراء تعديلات، أم أن الإصابة حدث نتيجة وجود مرض لم تكن الحالة على معرفه به من قبل.

يذكر أن الشركة المنتجة للقاح قد أعلنت اليوم استئناف تجارب اللقاح مرة أخرى.

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