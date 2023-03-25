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لماذا تدفن أبلة فضيلة في كندا...تفاصيل

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أبلة فضيلة
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السبت، 25-03-2023 04:56 م نسمه عبد الوهاب
تعتبر أبلة فضيلة من أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، اسمها الحقيقي فضيلة توفيق، وتخرجت في كلية الحقوق، وتتلمذت على يد الإذاعي القدير الراحل محمد محمود شعبان «بابا شارو»، وعملت في بداية حياتها في مكتب المحامي ووزير النقل وقتها حمدي باشا زكي، وهي الأخت الكبرى للممثلة الراحلة محسنة توفيق، كانت انتقلت إلى كندا عام 2016، للعيش هناك.

وكشفت محسنة توفيق، شقيقة أبلة فضيلة، في تصريحات صحفية قبل وفاتها، عن مكان إقامة شقيقتها، خارج البلاد، موضحة تعيش مع ابنتها وأحفادها في كندا، بعد إصرارها على تواجدها بصفة دائمة معها، لرعايتها والعمل على راحتها، كما إنها حصلت على الجنسية الكندية إلى جانب جنسيتها الأم، بعد أن سعت ابنتها لها فى ذلك، حتى تعيش معهم بأريحية دون أي مشكلات
 

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