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لماذا تتعاون مصر وتركيا عسكريًا الآن؟.. الفقي يرد

الأربعاء، 07-02-2024 02:34 م


قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى: إن مصر دولة لها تاريخ عريق والأتراك كانوا ينظرون لها نظرة خاصة، مبينا أنه حينما وصل أردوغان للحكم كانت علاقته جيدة بمصر.
وأضاف الفقى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، مساء الثلاثاء، التعاون بين مصر وتركيا عسكريا فى الوقت الراهن جاء بعد نظر أردوغان إلى الجانب الإقليمى والقوى الموجودة فى المنطقة.
وأوضح أن مصر وتركيا شعرت بخطر مشترك بعد حرب غزة، لافتا إلى أن قطر لعبت دورا كبيرا في التهدئة بين مصر وتركيا.
وأكد أن تركيا دولة عصرية براجماتية بحته والإسلام فى تركيا إسلام أوروبى والخلاف مع تركيا لا يشبه منطق الخلاف مع إيران، موضحا أن تغير العلاقات بين مصر وتركيا حاليا سينعكس على المستوى الإقتصادى.

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