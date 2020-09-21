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لماذا انتهى زواج رشدي أباظة و تحية كاريوكا بفضيحة مدوية؟

رشدي أباظة
لماذا انتهى زواج رشدي أباظة و تحية كاريوكا بفضيحة مدوية؟
الإثنين، 21-09-2020 06:57 ص أحمد عادل شعبان
نشرت وسائل إعلام مصرية قصة عجيبة تخص الفنانة الراحلة تحية كاريوكا والفنان رشدي أباظة .

وكان أباظة و تحية في علاقة طيبة كصديقين حيث حاولت تحية التي كانت ملء الأسماع والأبصار حينها مساعدة صديقها الفنان الشاب رشدي أباظة عن طريق تقدثيمه لوسائل الإعلام ودعوته للحفلات الفنية .

وفي هذه الأثناء علم أباظة أن تحية كاريوكا سوف تسافر إلى بيروت لإقامة بعض الأعمال الفنية هناك فشعر أنه سيكون وحيدًا فعرض عليها الزواج وسط الكثير من الناس وتعاملت مع عرضه باعتباره دعابة لكنها فوجئت بالناس يصفقون فقبلت بالزيجة وبخاصة أنها كانت تحمل الكثير من المشاعر لرشدي أباظة .

هدأت المشاعر بين الزوجين لأسباب أرجعها كثيرون إلى الغيرة الفنية بين الطرفين أو ما وصفوه ببخل رشدي أباظة في التعامل مع زوجته لكن الصف وقتذاك نشرت قصة الانفصال الحقيقية.

ويرجع سبب الانفصال إلى اكتشاف تحية كاريوكا لرشدي أباظة في وضع غير لائق مع سيدة في أحد شوارع بيروت ، فلم تكتفي بطلب الطلاق أو الشجار معه وإنما اعتدت على السيدة بالضرب ليتحول الأمر لفضيحة تتناولها الصحف ، ورغم محاولة رشدي مصالحة زوجته إلا أنها رفضت العودة له تماما وتم الطلاق بينهما.
 

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