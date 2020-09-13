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لماذا البرلمان الحالي الأصعب في تاريخ مصر؟.. وكيل "النواب" يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب
الأحد، 13-09-2020 11:08 م المصريون ـ متابعات
قال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن المجلس لا يعتمد على مشروعات القوانين الزائفة ممن تعطي مسكنات، مشددًا: "زمن المسكنات انتهى ودخلنا في مرحلة البناء للدولة المصرية".
وأضاف "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن مؤسسات الدولة تخوض معركة للبناء قد تكون مؤلمة لكنها مهمة، مؤكدًا أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة لما تخطينا أزمة وباء كورونا. الجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس النواب 2020، ستكون في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر المقبل.

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