للمرة الثانية.. عصام صاصا أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير غدًأ

الأربعاء، 28-08-2024
03:01 م
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم غدًا الخميس، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا
وشقيقه و2 آخرين لاتهامهم بتزوير
محرر رسمي.
وفي وقت سابق أحالت نيابة جنوب الجيزة عصام صاصا
مطرب المهرجانات، وشقيقه وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير
توكيلات لانتداب محامِ لـ«الأول» بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره
وكان قاضي المعارضات، أمر تجديد فترة الحبس الاحتياطي لـ«محمد»، شقيق عصام صاصا
، لاتهامه بتزوير
توكيل في الشهر العقاري لأخيه، لمدة 15 يومًا، فيما كانت النيابة العامة في الجيزة، قررت إخلاء سبيل متعهدة حفلات تُدعى سارة خليفة، عقب سماع إفادتها حول الواقعة وملابساتها.
وكانت النيابة، قررت صرف زوجة شقيق عصام صاصا
من سراي النيابة عقب الاستماع لأقوالها على سبيل الاستدلال- في اتهام زوجها بتزوير
توكيل شهر عقاري لصالح شقيقه، إذ جاء قالت إنها لم تعلم شيئًا عن الواقعة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت عصام صاصا
، مطرب المهرجانات، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، في قضية اتهامه بدهس مواطن على الطريق الدائري في الطالبية، وقيادته سيارته الملاكي تحت تأثير المواد المخدرة، إذ تضمن منطوق الحكم، انقضاء الدعوى الجنائية في دهس المواطن لتنازل أسرته عن حقها.