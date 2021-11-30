للراغبين في العمرة.. تعرف على اللقاحات المعترف بها في السعودية

الثلاثاء، 30-11-2021
01:24 م
قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية
، إن السعودية
ستفتح العمرة
بدايةً من 1 ديسمبر بالاشتراطات للمواطن المصري.
وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة
التحرير»، المذاع على فضائية «ًدى البلد»، أن المعتمر يقوم بالإجراءات في حالتين؛
إذا كان حصل على لقاح معتمد ومعترف به في السعودية
، وهي 4 لقاحات؛ فايزر،
أسترازينيكا، جونسون آند جونسون، موديرنا، فيجب أن يكون قد حصل على جرعاته كاملة.
وتابع: «أما المعتمر الذي حصل على لقاح غير معترف به في السعودية
فيتم وضعه
في الحجر الصحي لمدة 3 أيام، وبعدها يقوم بعمل تحليلي»بي سي آر«على نفقة المواطن
الشخصية».