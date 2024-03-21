لقاء الخميسي: قرأت القرآن ومفيش حاجة اسمها حجاب أو نقاب

الخميس، 21-03-2024
12:56 م
أثارت الفنانة لقاء الخميسي
، الجدل برأيها في مسألة ارتداء الحجاب
والنقاب
والخمار، زاعمة أنها قرأت وتفهم معاني القرآن جيدًا.
وأكدت "لقاء"، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، مساء أمس الأربعاء، أن الحجاب
والنقاب
ليس فرضًا على النساء - على حد قولها، مضيفة: "أنا ست قرأت القرآن وذاكرته وعارفة معانية وشايفة من وجهة نظري إن مفيش حاجة اسمها خمار ونقاب، ومعنى الآية (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) الجيوب هي المنطقة المقفولة اللي هي الصدر، وده اللي أنا ذاكرته وفهماه كويس".
وأكملت:" أنا شايفة إني أقول رأيي مش لازم أطلع غلطانة، النقاب
مش فرض والحجاب
كمان، لكن احترم المحجبات هما حرين، وهما اختاروا كده".
برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.