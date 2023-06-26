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لقاء الخميسي تصدم الجميع بعد سؤالها عن ديانتها بسبب أمها المسيحية

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لقاء الخميسي
الإثنين، 26-06-2023 01:06 م


كعادتها، أثارت الفنانة لقاء الخميسي حالة جديدة من الجدل، بسبب حديثها عن ديانتها.

 

وقالت لقاء الخميسي في تصريحات تلفزيونية إنها مسلمة بالوراثة، وذلك لأن والدها وأشقاءها وزوجها وأبناءها مسلمون، لكنها تؤمن بأن ديانتها هي المحبة.

واستكملت الفنانة الحديث عن ديانتها، وقالت: "أنا ديانتي المحبة، وأي دين فيه محبة أنا مؤمنة بيه".

وتابعت لقاء الخميسي حديثها قائلة: "بالوراثة أنا مسلمة، لأن الشخص المسلم هو من أسلم قلبه للإله، وأنا أسلمت قلبي للإله بكل الأديان، وبحترم كل الناس".

 

وزادت: "البلد اللي كنت عايشة فيها كان فيها حضارات مختلفة مسلمين ومسيحيين وهندوس وغيرهم من الديانات المختلفة".

 

ومضت قائلة: "كان عندي زمايلي من كل الأطياف والأديان، وكنا كلنا أطفال مفيش فرق بينا، في الآخر كله مؤمن بوجود الإله".

واختتمت لقاء الخميسي حديثها قائلة: "أنا مسلمة في الباسبور، وأهلي وأبويا وأولادي وجوزي مسلمين، لكن أمي مسيحية وأهلها مسيحيين، وأنا اتربيت مع مسيحيين، فأنا أتربيت في عائلة فيها الدين المسيحي والإسلامي، فلازم أحب الاتنين".

 

الجدير بالذكر أن لقاء الخميسي تشتبك مع جمهورها بين الحين والآخر بسبب تعليقاتها وآرائها بشأن القضايا التي تتعلق بالحريات وارتداء الحجاب والنقاب.

 

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