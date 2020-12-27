لقاء الخميسي تصدم الجميع بصورة مع ابنها الشاب

الأحد، 27-12-2020
10:55 ص
المصريون
أثارت الفنانة لقاء الخميسي
، الجدل بين رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى
"إنستجرام"، ظهرت رفقة زوجها محمد عبدالمنصف
حارس مرمى نادي وادي دجلة،
ونجلها "أدهم".
وتألقت الفنانة
لقاء الخميسى؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة
خطفت بها الأنظار مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الاسود.
وكتبت لقاء الخميسي
تعليقًا على الصورة: "رجالي بارك الله فيك ".
وأثارت الصورة صدمة لدى بعض المتابعين، معبرين عن
تفاجئهم بابن لقاء الخميسي
الذي ظهر شابًا يافعًا، مشيرين إلى أنها لا يبدو عليها
السن أو أن لديها ابن
بهذا العمر.
وشاركت لقاء الخميسي
في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل
"سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها
معا بعد تعرضهن لعملية نصب.