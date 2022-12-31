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لقاء الخميسي: النقاب «بدعة».. والجمهور يرد: وانتي مالك؟

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لقاء الخميسي
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السبت، 31-12-2022 11:14 ص


فتحت الفنانة لقاء الخميسي، بابا كبيرا للهجوم عليها على إثر التغريد بـ 3 منشورات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حكم ارتداء النقاب.
واشتبكت لقاء الخميسي مع جمهورها في التعليقات بشأن قضايا تتعلق بالحريات وارتداء الحجاب والنقاب.
وانفعلت الفنانة على متابع انتقد إعادة نشرها لمقطع فيديو يشير إلى أن النقاب ليس مذكورا في القرآن وأنه مبتدع، وهو ما جعل البعض يرد عليها بالقول :" وانتي مالك؟".

وكتبت لقاء، عبر حسابها على تويتر: "يا أستاذي العزيز، ديني لا يخصك، اعتقادي لا يخصك، أفكاري تخصني أنا فقط، لك أن تقبلها أو ترفضها باحترام، ولك مني كل الاحترام، فاختلاف الآراء لا يفسد للود قضية، احترام الاختلاف واجب إنساني، لك ما لك وليَّ ما لي، احترامك لنفسك يبدأ من احترامك للآخر أياً ما كانت أفكاره".

وفي تدوينة أخرى، قالت: "طيب أنا لم أنتقد النقاب.. أنا شيرت فيديو عجبني.. وده رأيي الشخصي ولم أذم أحد، والأهم من ذلك، النقاب غير مذكور في القرآن وهو مبتدع ولا يوجد آية في القرآن تأمر بالنقاب، لو كل واحد قرأ الكلام وفهم معناه ومحرفش فيه هنفهم بعض".

وأضافت في تدوينة ثالثة: "كل واحد يخليه في حاله، والأهم من ذلك واجب عليه احترام حال الآخرين".
وتفاعل مع تغريداتها عدد كبير من جمهورها يقول حساب حمل اسم "صادق": "الدين له أهله.. مينفعش كل من هب ودب يفضل يتكلم في أحكام الدين، وبعدين إيه علاقة الفنانين بالدين خليكم في شغلكم".
 

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