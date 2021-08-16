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لفظ صادم لفاشينيستا كويتية شهيرة من متابعة في بث مباشر (فيديو)

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لفظ صادم لفاشينيستا كويتية شهيرة من متابعة في بث مباشر (فيديو)

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الإثنين، 16-08-2021 12:23 م

انفعلت الفاشنيستا الكويتية فينيسيا المعروفة باسم “أم ريان”، على إحدى المتابعات لاستخدامها لفظا عنصريا خلال حديثها عن صديقتها.
وظهرت المتابعة وهي تعرض مجموعة من لوحاتها في البث الخاص بفينيسيا، وقالت إن إحدى لوحاتها حازت على إعجاب صديقتها والتي وصفتها بـ”العبدة”، وهو ما أثار غضب فينيسيا مبدية اعتراضها على كلمة “عبدة”.
وبررت المتابعة كلمتها بأنها لم تقصد ذلك وقالتها بشكل عفوي، فيما لم تتقبل الفاشينيستا الكويتية ذلك، فحاولت الأولى تغيير مجرى الحديث.
 

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