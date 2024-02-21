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لطمت على وجهها وأبكت منة شلبي فما السبب

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شرين
الأربعاء، 21-02-2024 12:05 م نسمه عبد الوهاب
تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد أدائها في أول حفلات ليالي مصر والسعودية بدار الأوبرا المصرية،  بحضور نجوم الوسط الفني والشخصيات العامة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب وهي تغني أغنيتها "حبه جنة" والتي كانت قدمتها من قبل مع زوجها السابق حسام حبيب وهي تعمل حركات كالطم على وجهها والضحك بسخرية على بعض مقاطع الأغنية.
وأشار عدد من النشطاء أن شيرين عبد الوهاب كانت تسخر خلال أداء الأغنية من شائعات عودتها لزوجها السابق حسام حبيب، بعد أن طاردتها في الفترة الأخيرة


بكاء منة شلبي
ومن ضمن المشاهد التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفل شيرين عبد الوهاب، هو تأثر الحضور من الفنانين خلال غنائها "على بالي" التي أدتها بإحساس عال، الأمر الذي تسبب في ظهور منة شلبي وهي تبكي تأثراً بالأغنية.

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