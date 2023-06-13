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لسبب غريب.. تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وجورجينا

لسبب غريب.. تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وجورجينا

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رونالدو وجورجينا
الثلاثاء، 13-06-2023 09:20 ص

كشفت وسائل الإعلام البرتغالية تفاصيل عقد الانفصال الذي تم بين اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما.

 

سبب الخلاف

وذكرت مصادر أن لاعب النصر سئم من زيارة صديقته المستمرة لمراكز التسوق في الرياض.

وبحسب صحيفة OkDiario فقد اتفق الثنائي في حال حدوث انفصال رسمي على اتفاقية خاصة وتم التصديق على هذه المعلومات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية.

 

حماية حقوق الأطفال

 

َوقالت الصحيفة، إن العقد تم فيه توضيح كل شيء وأكد على أن "كريستيانو وجورجينا متحدان بأطفالهما قبل عقد ما قبل الزواج"، وبمناسبة الحمل الأول لجورجينا كان كلاهما قد قررا التوقيع على اتفاقية لحماية حقوقهما في حالة الانفصال.

 

منزل الأسرة

 

وعلى سبيل المثال سيصبح منزل الأسرة تلقائيا باسم جورجينا مقابل الحصول على معاش تقاعدي قدره 100 ألف يورو شهريا مدى الحياة.

 

من جهته ذكر البرنامج التلفزيوني البرتغالي Noite de Estrelas أن جورجينا ستكون الأم القانونية لإيفا وماتيو توأم كريستيانو رونالدو، لأنها ستظهر كأم (غير بيولوجية) في التسجيل.

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