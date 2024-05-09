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لسبب صادم.. لاجئ سوري ينهي حياة زوجته وأطفاله ثم يتخلص من نفسه (فيديو)

سوري
ا
الخميس، 09-05-2024 01:08 م

 

اعترف لاجئ سوري في تركيا بقتل زوجته وأطفاله خنقاً، قبل أن ينتحر بشنق نفسه بعدهم، لتنكشف تفاصيل جريمة غامضة هزت بلدة كلس التي تقع على الحدود بين سوريا وتركيا.

وظهر الأب في الفيديو يعترف بقتل زوجته قائلاً:" شنقت مرتي، الشنق أفضل".

وأضاف:" بعد ذلك جلبت مقص لأقتل ابني علي، لكن قلبي أوجعني فقمت بشنقه"، ثم قام بخنق الأطفال الآخرين.

وأشار اللاجئ السوري في مقطع الفيديو، إلى أن زوجته كانت وفية وكانت تحبه ويحبها، ولذلك أقدم على الانتحار بعدما قام بقتلهم جميعاً.

وقال "الموت أفضل من أن أمدّ يدي للحرام".


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