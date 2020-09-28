لراغبي سراء السيارات .. 3 معلومات تهمك

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أرشيفية
 
الإثنين، 28-09-2020 11:12 ص إيمان هاني


أكد خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن وضع العمل بسوق السيارات هذا العام مختلف عن كل عام، معقبا :" تسبب أزمة كورونا في جعل الوضع "مقلوب" سواء داخل مصر أو خارجها".

وأضاف "سعد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" أسعار السيارات هذا العام ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة وهذا يرجع لعدة أسباب، حيث أن الوضع لم يكن واضح لأصحاب المصانع، كما انخفض الطلب، معلقا: "المعروض كثير والطلب قليل".

وتابع:" الوضع في مصر بدأ يختلف مؤخرا بعد استقرار الوضع بشأن أزمة كورونا، حيث بدأ يزيد الطلب والمعروض قل، منوها بأن عدم وجود الدولار، وعدم التعامل بالنقدية في قطاع السيارات أدى لارتفاع أسعار السيارات، موضحا أن هذه الفترة تظهر فيها الموديلات الجديدة.
وعن شراء سيارة جديدة، عقب، "أسعار السيارات هتفضل عالية فترة، الوضع هيكون مختلف، مش زي كل سنة أن سعر موديل 2020 هينخفض، و2021 يرتفع"، منوها بأن من لديه احتياج لسيارة عليه الشراء لعدم معرفة طبيعة الوضع الفترة المقبلة".


 

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