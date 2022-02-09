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لحظة وقوع انفجار مروع في برج أبوظبي والسلطات تكشف السبب

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الأربعاء، 09-02-2022 09:49 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة وقوع انفجار في أحد الأبراج الكبيرة في أبوظبي في ساعة متأخرة من مساء أمس.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت حريق في بناية بشارع حمدان ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.
وأضافت "قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق و إخلاء البناية احترازيا و السيطرة على الموقف و جاري عملية التبريد و حصر الأضرار الناتجة عن الحريق".
وأكدت الهيئة الإماراتية أن الانفجار ناتج عن انفجار أسطوانة غاز، وأن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر، داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.
وأظهرت المقاطع المتداولة متداول انتشارا كثيفا لقوات الأمن وفرق الإطفاء، وتوقف حركة المرور في أحد شوارع أبوظبي.
شاهد التفجير بالضغط هنا:
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