لحظات مرعبة.. غرق متسابقة في بطولة سباحة بعد تعرضها للإغماء (صور)

الخميس، 23-06-2022
03:05 م
أُنقذت السباحة
الأمريكية أنيتا ألفاريس من الغرق
، في
قاع المسبح من قبل مدربتها، بعد أن أغمي عليها خلال أدائها ضمن منافسات السباحة
الإيقاعية في بطولة العالم للسباحة
في بودابست.
وقفزت مدربتها الإسبانية أندريا فوينتس لإنقاذ ألفاريس
التي تبلغ من العمر 25 عاما، بعد غرق
ها في قاع المسبح وفقدانها القدرة على التنفس
خلال أدائها في نهائي فئة الفردي الحر في السباحة
الإيقاعية، الأربعاء.
وغطست فوينتيسن البالغة 39 عاما بسروالها والقميص إلى
قاع المسبح وسحبت ألفاريس إلى السطح قبل أن تتم مساعدتها لإيصالها إلى حافة المسبح.
وقالت فوينتيس: "لقد كان الأمر مرعبا، اضطررت للقفز
لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك، مضيفة: "كنت خائفة لأني أعرف أنها لم تكن تتنفس،
ولكنها بخير الآن".
ونُقلت ألفاريس على حمّالة إلى المركز الطبي في المنشأة
حيث ظهر زملاؤها والمشجعون في حالة صدمة.
وأضافت المدربة البالغة 39 عاما: "أنيتا بخير، فحص
الأطباء علاماتها الحيوية وكل شيء طبيعي، معدل ضربات القلب والأكسجين ومستويات
السكر وضغط الدم".
بدوره، أصدر الفريق الأمريكي في وقت لاحق بيانا من
فوينتيس قالت فيه إن ألفاريس أغمي عليها بسبب الجهد المبذول خلال أدائها.