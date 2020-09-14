لجنة مكافحة كورونا: اللقاح المصري المحتمل آمن وفعال

الإثنين، 14-09-2020
12:00 ص
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
بوزارة الصحة
، إن عدد المتطوعين المطلوبين لإجراء التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا
6 آلاف متطوع، مؤكدا أن اللقاح الذى سيتم تجربته آمن وفعال.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN" أن أكثر من 70 متطوع سجلوا أسمائهم حتى الآن، موضحًا أن من بين شروط المتطوعين أن يكون عمره أكثر من 18 سنة ولا يعانى من أمراض خطيرة.
وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
، أن القيادة السياسية تابع بدقة وبشكل يومى الجديد حول لقاحات كورونا
لسلامة المصر
يين، مشددًا على أنه لن يكون المصر
يين فئران تجارب للقاحات غير آمنة.