لجنة «كورونا» تكشف موعد انتهاء التجارب السريرية

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السبت، 10-10-2020 11:09 م المصريون ـ متابعات
أكد د.حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة للمصريين.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن انتهاء التجارب السريرية للوصول لعلاج فيروس كورونا نهاية العام الحالي، ومن المرجح أن تكون في نوفمبر أو ديسمبر.

وأردف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن فيروس كورونا ليس له قدم يسير عليها، لكن ينتقل من مواطن إلى مواطن من خلال الاختلاط وعدم التباعد.

وأكد على أهمية غسل اليدين بالماء والصابون مع ضرورة الحصول على مصل الإنفلونزا العادية.
 

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