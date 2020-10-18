"لجنة المكافحة": أجرينا تعديلات في البرتوكول العلاجي لـ كورونا
كورونا في مصر
الأحد، 18-10-202011:57 مالمصريون ـ متابعات
قالت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن اللجنة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة أي زيادات في الإصابات ب فيروس كورونا .
وأضاف العسال، في برنامج «حضرة المواطن»، عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»، «قمنا بإعداد بالتعديل في البرتوكول العلاجي المضاد للفيروس»، متابعه «لا يوجد أدوية لتقوية المناعة، ويجب الابتعاد عن الوجبات السريعة».
وعن استخدام بعض الدول لمواد طبيعية مثل الشيح والقرفة لمواجهة الفيروس قالت: «كافة دول العالم تجري تجارب سريرية على مستحضرات كثيرة من بينها مواد طبيعية»، لافتة إلى أن الصين اعتمدت في بداية الأزمة على بعض المواد الطبيعية لعلاج المصابين.