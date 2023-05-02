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لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا...تفاصيل

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كهربا
الثلاثاء، 02-05-2023 02:34 ص نسمه عبد الوهاب
انتهت لجنة الاستئناف (التظلمات) برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية كل من المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل السابق، والمستشار عمر الفاروق إسماعيل مساعد وزير العدل السابق من نظر الاستئنافات الأربعة المقدمة من النادى الأهلي واللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ونادى الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط والقيم والأخلاق.
كما ناقشت الدعوى القضائية المستعجلة رقم 48268 أمام القضاء الإداري بالطعن على تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق والقرارات الصادرة منها.


وقررت اللجنة الآتى: وقف نظر الاستئنافات الأربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 / 5 / 2023 في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء ادارى.

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