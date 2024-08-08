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"لجان ولاد الأكابر".. التعليم تكشف آخر تطورات نتيجة مدرستَي الصالحية ودكرنس

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الخميس، 08-08-2024 12:30 م


قالت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تنظر نتيجة التحقيق في واقعة حصول عدد كبير من طلاب مدرستَي الصالحية الثانوية بالشرقية، ودكرنس الثانوية في الدقهلية، على درجات مرتفعة تتراوح في معظمها من 85 إلى 93 في المئة.

وأضافت المصادر وفق موقع مصراوي، أن الوزارة خاطبت المديريات التعليمية في محافظتَي الشرقية والدقهلية؛ لفحص ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن كشوف بأسماء طلاب الثانوية العامة في المدرستَين.

وأشارت المصادر إلى أنه فور الانتهاء من التحقيق وورود الردود من المديريات المشار إليها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لقانون وزارة التربية والتعليم في هذا الأمر، إذا ثبت مخالفات في هذا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قوائم لدرجات متقاربة لعدد من طلاب الثانوية العامة في مدرستَي الصالحية التابعة لمركز ومدينة فاقوس بالشرقية، ومدرسة دكرنس بالدقهلية، شعبة علمي علوم.

وتبيَّن من القائمة حصول عدد كبير على درجات مرتفعة تتراوح في معظمها من 85 إلى 93 في المئة.

وحصل في مدرسة الصالحية بالشرقية وحدها، أكثر من 500 طالب بشعبتَي "علمي علوم ورياضة" على مجموع يزيد على 92 في المئة.

وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن كيفية حصول هذا العدد الكبير من الطلاب على تلك الدرجات المتقاربة، دون أي تفاوت في المستوى، وسط مطالبات بتدخل وزارة التربية والتعليم لإصدار بيان توضيحي أو التحقيق في الواقعة.

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