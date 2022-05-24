الثلاثاء 24 مايو 2022
توقيت مصر 15:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اللاجئة الأوكرانية التي خطفت بريطانيًا من زوجته تخرج عن صمتها

«كاف» يعلن استبعاد منتخبين من كأس إفريقيا نهائيًا

كيروش يخرج عن صمته ويفضح اتحاد الكرة

والد «بوسي»: «جهزت بدلة الفرح ومعزمتنيش.. قلبها قاسي»

كاميرا مراقبة توثق جريمة صادمة في شوارع السعودية في وضح النهار

موظف «أوسيم» واجه زوجته بخيانته فكانت النهاية الصادمة

فيديو مؤلم.. 3 شباب يوثقون لحظة وفاتهم ووصيتهم بعد تعثرهم في الصحراء

الريال السعودي يقفز.. 6 عملات عربية ترتفع أمام الجنيه المصري اليوم

بسبب ما فعله الخطيب.. ميدو: الأهلي فوق الجميع

مفاجأة.. شيرين عادت لـ حسام حبيب وهذا ما حدث بينهما وجعلها تطلب الشرطة

ADS
 

لتحصيل 7 مليار جنيه.. تعرف على الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

Papierosa_1_ubt_0069
سجائر
Native
Teads
الثلاثاء، 24-05-2022 09:06 ص

كشف  إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات عن زيادة مرتقبة لأسعار السجائر خلال الفترة المقبلة بقيمة 2 جنيه للعلبة ، دون الإفصاح عن موعد الزيادة، لافتا إلى أن تلك الزيادة نظرا لرغبة الدولة فى تحصيل 7 مليارات جنيه قيمة ضريبية زيادة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الإمبابى – حسب صدى البلد-  إلى أنه فيما يتعلق بالمعسل فإنه مازال ثابتا فى سعره على الزيادات الأخيرة، ولا يوجد أى زيادة مرتقبة، موضحا أنه مقرر كتابة أسعار السجائر والمعسل على العبوات بداية من شهر يوليو 2022 المقبل، على أن تنتهى الشركات من كتابة الأسعار بنسبة 100٪ خلال شهر أكتوبر 2022 القادم، وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك

ونوه الإمبابى أنه بجانب الأسعار سيتم طباعة رمز الاستجابة السريع على عبوات السجائر والمعسل بحيث يتم اتصال المستهلك بالموقع الإلكتروني لكل شركة، لمعرفة  على الأسعار الرسمية، وعدم الخضوع لأي ابتزاز أو جشع من جانب التجار.
 

إقرأ ايضا

562

اللاجئة الأوكرانية التي خطفت بريطانيًا من زوجته تخرج عن صمتها

20878888871653260299

والد «بوسي»: «جهزت بدلة الفرح ومعزمتنيش.. قلبها قاسي»

133-195226-kuwaiti-betrayal-wife-13-men-blindness_700x400

موظف «أوسيم» واجه زوجته بخيانته فكانت النهاية الصادمة

أخبار متعلقة

مشتريات-الشهر-من-السوبر-ماركت-1

زيادة 5 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة أسعار هذه المنتجات