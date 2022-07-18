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لتجهيز الطعن على إعدامه.. تفاصيل لقاء فريد الديب بأسرة محمد عادل

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فريد الديب
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الإثنين، 18-07-2022 03:02 م

استقبل المحامي فريد الديب - محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك- مساء أمس، أفراد أسرة محمد عادل المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف لتجهيز إجراءات الطعن على حكم إعدام المتهم الصادر من هيئة محكمة جنايات المنصورة.

وحسب "العربية. نت" حصل الديب من أسرة الطالب المتهم على نسخة رسمية كاملة من تفاصيل حكم الإعدام عليه وطباعة صور لبطاقات وأوراق توثق شخصية المتهم .

كما ناقش الديب أفراد أسرة الشاب المتهم حيال الدوافع الرئيسية والضغوطات النفسية والعصبية، التي أوقعته في معترك ارتكاب الجريمة انتقاماً من الفتاة الضحية ومراجعة حيثيات وأسباب تعرضه للضغوطات من جانب أسرة المجني عليها.

ومن جانبه قال محمد عمارة خال المتهم أن الظروف النفسية للأسرة وخاصة والدته وشقيقيه عصيبة، موضحاً بقوله "نسعى لإبقائه على قيد الحياة بتخفيف العقوبة إلى السجن على الأكثر".
 

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