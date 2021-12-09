لبنان يعلن تسجيل أول حالتين بـ«أوميكرون»

الخميس، 09-12-2021
01:12 م
أعلن
لبنان
اليوم الخميس، تسجيل أول إصابتين بـ«أوميكرون
».
وأعلن
وزير الصحة اللبنان
ي، فراس الأبيض، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد
من فيروس كورونا
"أوميكرون
".
ونقلت
قناة "أو تي في"، ظهر اليوم الخميس، عن فراس الأبيض، أنه بعد تتبع
الحالات الإيجابية القادمة من خارج لبنان
، فإن هناك شك في وجود حالتي من متحور
"أوميكرون
" دخلتا إلى البلاد.
وفي
سياق متصل، أعلنت شركة "فايزر" للصناعات الدوائية أن دراسات مختبرية
أولية أظهرت أن الحصول على 3 جرعات من اللقاح الذي تنتجه الشركة يحيد المتحور
الجديد من فيروس كورونا
"أوميكرون
".