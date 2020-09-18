لبنانية تلقي بطفلها بعرض البحر.. لن تتخيل السبب

الجمعة، 18-09-2020
02:02 م
عبد القادر وحيد
في
واقعة مؤلمة ومروعة، أقدمت سيدة لبنانية
على إلقاء
طفلها في وسط البحر
، بعد عجزها
عن إطعامه أو شرابه لمدة يومين على متن عبّارة كانت في طريقها لدولة أوربية.
وبحسب
ما تداولته وسائل إعلام فقد شهدت عبارة كانت تنقل مهاجرين لبنانيين إلى إحدى الدول
الأوروبية واقعة مأساوية، حيث ألقت أم طفلها في عرض البحر
.
وكان
الحادث قد وقع بعد 3 أيام من انطلاق العبارة، حيث تعطلت وعانى ركابها من الجوع والعطش
.
واضطرت
الأم لرمي طفلها في الماء بعد موته بيومين، وذلك بعد وفاته بسبب الجوع والعطش
.