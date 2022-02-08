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لا تنخدعوا.. تحذير من الأرصاد مما هو قادم بدءًا من غد

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الارصاد
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الثلاثاء، 08-02-2022 02:08 م

حذرت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مصر منار غانم، المواطنين وطالبتهم بألا ينخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.
وقالت إن درجات الحرارة سجلت على القاهرة، 22 درجة مئوية، في حين أنّها تصل على محافظات جنوب الصعيد إلى 25 درجة مئوية، موضحة أن الشتاء مستمر والتقلبات الجوية ولا تنخدعوا بهذا الارتفاع.
وأضافت: "يجب ألا ننخدع في درجات الحرارة هذه الأيام، لأن فصل الصيف لن يبدأ قبل شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى الطقس في منتصف شهور الشتاء، وأن هناك تغيرات جوية قادمة، وستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة مجددا، وتساقط أمطار ورياحا، وغيرها من الظواهر في هذا الفصل، قبل أن ندخل فصل الربيع".
وأشارت إلى أنَّ ارتفاع درجات الحرارة حاليًا طفيف ومؤقت، وبداية من غد الأربعاء ، ستعود درجات الحرارة إلى الانخفاض من 16-17 درجة، خلال ساعات النهار، على أنْ تُصبح شديدة البرودة، خلال ساعات الليل، لهذا يجب أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية، وعدم التخفيف في الملابس عند الخروج من المنزل خاصة في ساعات الليل.
 

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