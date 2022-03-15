الثلاثاء 15 مارس 2022
توقيت مصر 17:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عريس القليوبية يقتل زوجته في شهر العسل.. والكشف عن السبب الصادم

قرار عاجل من السيسي بشأن سعر رغيف الخبز غير المدعم

بعد انهيار المفاوضات.. ليفربول يعلن عن سعر بيع صلاح

طعنته أثناء ممارسة الجنس معها انتقامًا لقاسم سليماني!

مصر تسجل زيادة سكانية صادمة في آخر 21 يومًا فقط

خالد الصاوي يفقد صوته والأطباء يمنعونه من الكلام نهائيًا

بيان من الداخلية السعودية بشأن جريمة بشعة ارتكبها مصري وسعودي بعد تنفيذ شرع الله

فيديو اعتقال رئيس أوكرانيا يجتاح العالم.. شاهد ماذا يحدث

لسبب صادم.. الشرطة الكويتية تلقي القبض على عسكري سعودي كان في مهمة رسمية

ماذا قالت أرملة أحمد راتب عن تجاهل عادل إمام لهم؟

ADS
 

لا تخرجوا من المنازل ليلًا.. تحذير من الأرصاد لجميع المواطنين

602a65d542360437713e0cbc
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 15-03-2022 10:37 ص

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الخروج من المنازل خلال الساعات المقبلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوى لها.
ووفقا للهيئة حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى هي 10 درجات مئوية فقط.
 ووفقا لما نشر على موقع التواصل الاجتماعي، قالت هيئة الأرصاد إن المواطنين على موعد مع ليلة شديدة البرودة على كل الأنحاء، مضيفًا أن هناك ظواهر جوية تتعرض لها البلاد، حيث تنشط الرياح على معظم المناطق ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تصل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى  10 درجات مئوية.
ووفق خبراء الهيئة العامة للأرصاد فإن البلاد تشهد حاليا أجواء شتوية باردة على معظم الأنحاء بسبب نشاط رياح شمالية قادمة من جنوب أوروبا.
وأضاف خبراء الأرصاد أن حالة الطقس خلال ساعات النهار تكون باردة على كل الأنحاء شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على فترات متقطعة.
وتوقع الخبراء مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة تشهدها العديد من المناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة.
 

إقرأ ايضا

1120202204022424667572

عريس القليوبية يقتل زوجته في شهر العسل.. والكشف عن السبب الصادم

epa_soccer_2021-12_2021-12-04_2021-12-04-09621316_epa

بعد انهيار المفاوضات.. ليفربول يعلن عن سعر بيع صلاح

438

طعنته أثناء ممارسة الجنس معها انتقامًا لقاسم سليماني!

أخبار متعلقة

image

بشرى سارة من السعودية للمصريين الراغبين في أداء العمرة

Egypt

مصر ترد على تقرير أمريكي خطير

201911130654365436

بعد العثور على جثة كويتي مقطعة نصفين.. بيان هام من السفارة الكويتية

19_2020-637408719122756590-275

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

2016_10_1_15_40_56_859

تعليمات مشددة للفنادق بشان سياح روسيا وأوكرانيا في الفنادق

image

حلاق يذبح نفسه أمام المارة في الشارع بمنطقة الطالبية بالجيزة